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21 Kasım 2023 Salı 20:48:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 20:48:00

Bakanı Fidan, Londra'yı ve Paris'i ziyaret edecek

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Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak üzere 22 Kasım 2023 tarihinde Londra'yı ve Paris'i ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak üzere 22 Kasım 2023 tarihinde Londra'yı ve Paris'i ziyaret edecek
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