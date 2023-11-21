21 Kasım 2023 Salı 20:48:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 20:48:00
Bakanı Fidan, Londra'yı ve Paris'i ziyaret edecek
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulunmak üzere 22 Kasım 2023 tarihinde Londra'yı ve Paris'i ziyaret edecek
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