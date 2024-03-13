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Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
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13 Mart 2024 Çarşamba 17:39:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 17:39:00

Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: IHA

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Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü

Yapılan görüşmede Türkiye-Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere uluslararası konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de yerlerinden edilen sivillerin açlık ve salgın hastalıklardan da ölmeye başladıklarına dikkati çekerek, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ivedilikle ulaştırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler : hakan fidan Dışişleri Bakanı Hollanda Görüşme
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