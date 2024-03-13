Bakanı Fidan, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: IHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Slot ile telefonda görüştü
Yapılan görüşmede Türkiye-Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere uluslararası konular ele alındı. Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de yerlerinden edilen sivillerin açlık ve salgın hastalıklardan da ölmeye başladıklarına dikkati çekerek, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ivedilikle ulaştırılması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.
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