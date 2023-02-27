"Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır"

Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Yıkılan şehirlerimizin yeniden inşasına odaklandık. Bu konuda Türk firmaları ile Mısırlı firmalar da iş birliği yapabilir." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "Mısır hükümeti ve halkı olarak, Türkiye'nin en kısa zamanda (depremin sonuçlarıyla ilgili) bunların üstesinden geleceğine gönülden inanıyoruz." dedi.



Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, "Mısır her zaman Türkiye'deki kardeşlerinin yanında olacaktır. İlişkilerimizin de bundan sonra en iyi düzeye geleceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

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