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14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına mektup yazdı
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14 Mart 2021 Pazar 22:51:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 22:53:00

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına mektup

Kaynak: AA

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık çalışanlarına yazdığı mektupta, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde gösterdiğiniz üstün gayret ve özveri, çok ulvi ve her türlü takdirin üstünde." ifadesini kullandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Lütfen Platformu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlenen dijital mektup kampanyasına destek verdi.

Twitter hesabından paylaştığı mektuba, "Kıymetli sağlık çalışanlarımız" hitabıyla başlayan Selçuk, "Her emek kutsaldır. Ama sağlık hizmetini gönülden sunabilmek, insana verilen değerin bir nişanesi, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunun en açık tezahürü." değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

Sizler, bu mektubu okuduğunuzda, bu kutsal görevinizde değerli büyüklerimizin, anne ve babalarımızın, çocuklarımızın, kısaca tüm vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için çalışıyor olacaksınız. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 sürecinde gösterdiğiniz üstün gayret ve özveri, bu anlamda çok ulvi ve her türlü takdirin üstünde. Kiminiz henüz yeni doğmuş bebeğini, bakıma muhtaç anne babasını evde bırakarak dayanışma ruhuyla bu görevlerinizi ifa ediyorsunuz. Ailelerinizden, eşlerinizden, evlatlarınızdan ayrı kalarak vefa ve merhametle insanın insana şifa olabileceğini gösteriyorsunuz. Gösterdiğiniz bu fedakarlıklar, insanlığa dair umutlarımızı her daim taze tutuyor. İyileşmesine vesile olduğunuz her hasta yüreğimize umut tohumları ekiyor.

"SİZLERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının hüznünü büyük Türkiye ailesinin her bir ferdiyle birlikte yaşadıklarını ifade eden Selçuk, salgın sürecinde vefat edenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diledi.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdikleri "Sosyal Koruma Kalkanı" ile vatandaşları korumak ve sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek için çabaladıklarını vurgulayan Selçuk, şöyle devam etti:

Sağlık hizmetlerini sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortacılığı uygulamalarımızla destekledik. Sosyal hizmetlerimizle, sosyal yardım programlarımızla ve sosyal devlet anlayışımızla toplumumuzun tüm kesimlerinin yanında olmayı hedefledik. Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan haneleri ziyaret ettik. Sizlerle dayanışma içerisinde aşılamanın ilk etapta huzurevlerimize ve engelli bakım merkezlerimize ulaşmasını sağlayarak büyüklerimizi ve engellilerimizi önceledik.

Bakan Selçuk, milletin ve sağlık çalışanlarının üstün gayretleri sayesinde bu salgının da üstesinden gelineceğine dair güvenini paylaşarak, şunları kaydetti:

Bu vesileyle bizlere bu güveni aşılayan, cesaretleri ve fedakarlıklarıyla milletimize ve insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Salgına karşı çalışmalarını cesaret ve kararlılıkla sürdüren sağlık ordumuzun siz kıymetli neferlerine ve fedakar ailelerinize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Sevdiklerinizle beraber sağlık ve esenlik içerisinde nice mutlu yıllar geçirmenizi diliyorum. Saygı ve muhabbetlerimle. En önemlisi şifa ile.
Etiketler : sağlık çalışanları 14 mart tıp bayramı zehra zümrüt selçuk
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