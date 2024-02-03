Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ümraniye'de Kastamonulular Dayanışma Derneği, (KASDER) tarafından düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Bakan Yumaklı, "İşte altılı masalar, yedili masalar kapalı kapılar altındaki pazarlıklar yerle yeksan oldu. Bugün gerçekten samimi olmuş olsalardı hala bir ve beraber olurlardı. Onları darmadağın etmek için sadece ve sadece menfaatlerinin ortadan kalkması yetti" dedi.

IHA'da yer verilen habere göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ümraniye'de düzenlenen etkinlikte Kastamonulular ile bir araya geldi. Vatandaşlar ile sohbet eden Yumaklı, hemşehrileriyle hasbihal etti.

"ALTILI MASALAR, YEDİLİ MASALAR KAPALI KAPILAR ALTINDAKİ PAZARLIKLAR YERLE YEKSAN OLDU"

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son 10 seneye bakalım bu memleket nerelerden dönmüş. Emin olun bu ülkeyle ilgili zerre kadar bir tahayyülü olmayan sadece ve sadece menfaatlerin üzerine kurulu hatta gene kendi menfaatleri olsa dahi kimlerin menfaatlerini savundukları belli olmayan kişiler tarafından bu memleketin yönetimine talip olundu ama hamdolsun bu memleketin insanı onları gördü ve 28 Mayıs'ta bu gidişatın görüp öyle bir virajdan döndük ki bugün hangi problemleri yaşayacağımızı bize örnekler ile gösteren işte altılı masalar, yedili masalar kapalı kapılar altındaki pazarlıklar yerle yeksan oldu. Bugün gerçekten samimi olmuş olsalardı hala bir ve beraber olurlardı. Onları darmadağın etmek için sadece ve sadece menfaatlerinin ortadan kalkması yetti" diye konuştu.

"HEPİMİZ ŞU ANDAN İTİBAREN 31 MART İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Bakan İbrahim Yumaklı konuşmasının devamında, "Bu memleketin Cumhurbaşkanı bu millet için kendini feda etmiş, adamış olan insan 28 Mayıs'taki o seçim sonrası konuşmasının belki de üçüncü ya da dördüncü paragrafında dedi ki bizim daha işimiz bitmedi 31 Mart var. Hepimiz şu andan itibaren 31 Mart için çalışmaya başlayacağız. 20 yıllık bir mirasın üzerine konup hiçbir şey yapmadan ben yaptım demez kimse bu anlayıştan bu memleketin kurtulması lazım, bizim vaktimiz yok. Bu memleket 2023'ün 6 Şubatında bütün dünyada kabul edilen herhangi bir ülkenin başına geldiğinde o ülkeyi çökertecek büyük bir felaketle karşılaştı ama Cumhurbaşkanımız daha birinci günden biz bunun altından kalkarız dedi işte dün, bugün, yarın, pazartesi, salı tek tek hepsine giderek o insanların evlerini kendilerine teslim edecek" dedi.

"KENDİSİNİ MEMLEKETİN ADAYANLARLA KENDİ MENFAATLERİ İÇİN ADAYANLARI AYRIM YAPMAMIZ LAZIM"

Bakan Yumaklı konuşmasının sonunda, "Kendisini bu memlekete bu memleketin insanına adamış olanlarla, kendi menfaatlerini ön plana koyma diğerlerini hepsini garnitür olarak ortaya koyanların arasında bir ayrım yapalım, Ya ne olur ki bir de şöyle olsun diyemeyiz. Neden diyemeyiz, Suriye'deki insanlar da aynı şeyi söylüyordu bugün darmadağın oldular. Irak'taki insanlar da bugün öyle diyorlardı darmadağın oldular. İki kardeş ülke Rusya'yla Ukrayna Ukraynalılarda öyle söylüyordu ne var ki canım diyordu, Rusya bize mi saldıracak diyordu ama oldu." diye konuştu.

"KASTAMONULULAR YANLIŞ YAPMAZ"

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da, "Senelerin gayreti bu her sene bu toplantılarda konuşulur. Kastamonulular yine yanlış yapmaz. Kastamonu, milliyetçi, muhafazakar, vatanına, milletine, bayrağına bağlı güzel insanlarımızın olduğu yer, onun için önümüzdeki seçimde çok fazla bir şey söyleyeme gerek yok. Murat Kurum Başkanımıza birer tane fazla oy toplayalım. İstanbul'u biran evvel iş bilmez insanlardan kurtaralım asıl sahibine teslim edelim, hizmetlerle buluşturalım" dedi.