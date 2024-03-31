Bakan Yumaklı oyunu Ankara'da kullandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sabah saatlerinde Çankaya'daki Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'ne geldi.

Yumaklı, oyunu "3259" numaralı sandığa attı.

Oy kullanmasının ardından açıklamada bulunan Yumaklı, seçimlerin ülkede demokrasi bayramı olduğunu söyledi.

Yumaklı, milletin her dönem çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıttığına dikkati çekerek, "Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içinde bir seçim geçireceğini düşünüyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır. Seçimde görev yapanlara kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sonuçların ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.