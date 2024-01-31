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Bakan Yumaklı: IPARD-II Programı kapsamında 56 projeye 195 milyon lira hibe sağlanacak
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31 Ocak 2024 Çarşamba 23:02:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 23:02:00

Bakan Yumaklı: IPARD-II Programı kapsamında 56 projeye 195 milyon lira hibe sağlanacak

Kaynak: AA

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Bakan Yumaklı, IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 56 projenin daha uygun olarak değerlendirildiğini ve söz konusu projelere 195 milyon lira hibe desteği sağlanacağını belirterek, "IPARD-II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında, desteklenen proje sayısı 335'e, hibe tutarı ise 948 milyon liraya ulaşmış oldu" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nu (TKDK) etiketleyerek, IPARD-II Programı çerçevesinde değerlendirilen projeler ve bunlara sağlanan hibelere ilişkin paylaşım yaptı.

Kırsalı yerinde kalkındırmaya devam ettiklerini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik 56 proje daha uygun olarak değerlendirildi. Söz konusu projelere 195 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Söz konusu projelerin yatırım süreci tamamlandığında, yaklaşık 364 milyon lira tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Böylelikle IPARD-II Programı 13. Başvuru Çağrısı kapsamında, desteklenen proje sayısı 335'e, hibe tutarı ise 948 milyon liraya ulaşmış oldu. Hayırlı, uğurlu olsun."

Etiketler : İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanlığı IPARD-II Programı DESTEK
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