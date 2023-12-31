VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yerel seçim süreci yarın başlıyor
Togg, 19 bin 583 T10X'i kullanıcılarıyla buluşturdu
İsrail'in saldırılarında 21 bin 822 kişi hayatını kaybetti
MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te 2 terörist öldürüldü
Bakan Yumaklı, gelecek yıl 81 ilde IPARD-III ilanına çıkacaklarını bildirdi
Bakan Şimşek'ten 2024 mesajı: Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacak
31 Aralık 2023 Pazar 12:45:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 12:45:00

Bakan Yumaklı, gelecek yıl 81 ilde IPARD-III ilanına çıkacaklarını bildirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-II) Programı kapsamında, sürdürülebilir kalkınma ve yeni istihdam alanları için 81 ilde IPARD-III ilanına çıkacaklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AB Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD-II) Programı kapsamında 2023'te toplam 3 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirterek, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yeni istihdam alanları oluşturmak için 81 ilde IPARD-III ilanına çıkacaklarını bildirdi.

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

IPARD-II kapsamında 2023'te toplam 3 milyar lira hibe desteği sağlandığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Kırsalda sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, yeni istihdam alanları oluşturmak için 2024 yılında 81 ilimizde IPARD-III ilanına çıkacağız. Yeni yatırımlarla üretimdeki gücümüze güç katacağız."

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, 2023'te, yenilenebilir enerji için 1 milyar 55 milyon lira, arıcılık, zanaatkarlık ve su ürünleri sektörü için 706 milyon lira, bitkisel üretim için 650,7 milyon lira, kırsal turizm için 245,4 milyon lira, tarım ve gıda ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması için 127,7 milyon lira, hayvansal üretim için 121,7 milyon lira, yerel kalkınma stratejilerinin teşviki için 84,5 milyon lira ve tarım alanlarında erozyon kontrolü için 9 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Etiketler : ibrahim yumaklı ab katkılı kırsal kalkınma destekleri istihdam kalkınma
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX