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06 Kasım 2023 Pazartesi 13:07:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 13:07:00

Bakan Yumaklı: Ekimde 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdik

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen ay 19 bin üreticiye 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emeğin ve alın terinin yanında olduklarını belirtti.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ile üreticilerin emeğini sigorta altına aldıklarına işaret eden Bakan Yumaklı, "Bu kapsamda 19 bin üreticimize ekim ayı içerisinde toplam 1,1 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdik. Çiftçilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ibrahim yumaklı tarsim tarım sigortaları havuzu
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