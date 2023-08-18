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"300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerini hesaplara aktardık"
18 Ağustos 2023 Cuma 17:08:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 17:08:00

Bakan Yumaklı: 300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerini hesaplara aktardık

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hayvan hastalığı tazminatı, süt analizi, yağlı tohumlu bitkiler, sertifikalı tohum üretimi gibi destekler ve özellikle de genç ve kadın kardeşlerimizi ilgilendiren Uzman Eller Projesi destekleriyle toplamda 300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerimizi çiftçi kardeşlerimizin bugün hesabına aktardık" dedi.

Siirt'te temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Şehir Buluşmaları Siirt" programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada "Hayvan hastalığı tazminatı, süt analizi, yağlı tohumlu bitkiler, sertifikalı tohum üretimi gibi destekler ve özellikle de genç ve kadın kardeşlerimizi ilgilendiren Uzman Eller Projesi destekleriyle toplamda 300 milyon liralık tarımsal destek ödemelerimizi çiftçi kardeşlerimizin bugün hesabına aktardık" ifadesini kullanan Yumaklı, böylece bu yıl şu ana kadar 39 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptıklarını belirtti.

Bakan Yumaklı, destek ödemelerinin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Etiketler : ibrahim yumaklı tarımsal destek ödemesi siirt
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