Bakan Yumaklı 24 TV'ye konuştu: Cumhurbaşkanımız ne söylediyse yapmıştır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

Belki de arafta olmayı düşünecek zamanı bile kendimizde bulamadığımız bir dönemdeyiz.

Eğer ki bizler üretimle ilgili yapılması gerekenleri bihakkın yapmazsak çok sürdürülebilir bir sonuca gitmiyoruz.

Dünyadaki birçok ülkeden avantajlı konumda olmamızın hem iklim hem toprak hem coğrafi konum olarak bize getirdiği kolaylıkların, avantajların en temel sebeplerinden bir tanesi; doğru, yerinde ve zamanında verilmiş olan desteklerdir.

Hakikaten bazı şeyleri anlamlandırmakta zorlanıyorum; neden kendi ülkemizin sahip olduğu değerleri, bir bölüm, bir kısım insan tersine çevirip onun üzerinden bir şey söyler.

Bir toplantıda şunu söyledim, "2050 yılında ülkemizin nüfusu 105 milyon olacak, bir de 105 milyon misafirimiz gelecek" tam burada yanlış anlaşılmışım. Turist demedim de misafir dedim. Efendim, "Misafirlere 'sığınmacı' dedi". Benim konuşmamın hiçbir tarafında öyle kasıt yok.

Türkiye 137 milyon ton bitkisel üretim yapmış ve 2023 yılında bir rekora imza atmışken biz bunları bırakalım 600 kilogram samanı mı konuşalım. Hem bize yazık hem üreticilere yazık.

2021 yılında yanan alanların otel yapıldığına dair bir takım şeyler çıktı. Bahsedilen yerin, yanan yerle mesafe 15 km. Yani söylenen yerle yanan yer aynı değil. Türkiye'de anayasa korur ormanları. İnsanları bu anlamda kandırmak kolay değil ama vazgeçmiyorlar.

Biz sokaklarımızı daha güvenli hale getirecek, bir an önce sahipsiz hayvanları sokaklardan öncelikle alacak daha sonra da onların popülasyonuyla alakalı eylemler zincirini ortaya koyacak bir plan üzerinde çalışıyoruz. İnşallah sorunumuzu çözecek

Biz geçtiğimiz yılda, yani 2022 yılında yanan alanları 2023 yılının sonuna kadar ağaçlandırdık, yani bitti.

Eğer biz yurt dışından tohum gelmezse batarız, hiçbir şey yapamayız tezi doğru değil. Çünkü Türkiye artık tohumda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında.

Kent tarımı dediğimiz husus şu; siz üretim yapabilecek alanınızı kullanın, değerlendirin.

Biz gençlerimizin ve özellikle kadınlarımızın tarımsal üretim içerisinde olmasını istiyoruz.

Gıda konusunda, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşma konusunda bakanlığımızın bütüncül bir yaklaşımı var.

Burada beni kimse denetlemez diye hiç kimse düşünmesin, kurallar neyse buna uysun.