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31 Aralık 2023 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 16:30:00

Bakan Yumaklı: 20 bin 500 denetimde 396 uygunsuzluk tespit edildi

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Ankara Şeker Fabrikası ziyaretinde konuşan Bakan Yumaklı, '20 bin 500 denetimde 396 uygunsuzluk tespit edildi' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Şeker Fabrikası ziyaretinde konuştu. Bakan Yumaklı, "20 bin 500 denetimde 396 uygunsuzluk tespit edildi" dedi.

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Etiketler : uygunluk tespiti bakan yumaklı uygunsuzluk
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