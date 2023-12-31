Bakan Yumaklı: 20 bin 500 denetimde 396 uygunsuzluk tespit edildi
Ankara Şeker Fabrikası ziyaretinde konuşan Bakan Yumaklı, '20 bin 500 denetimde 396 uygunsuzluk tespit edildi' dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Şeker Fabrikası ziyaretinde konuştu. Bakan Yumaklı, "20 bin 500 denetimde 396 uygunsuzluk tespit edildi" dedi.
#CANLI Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli): 20 bin 500 denetim yapıldı. Bunların arasında 396 adet uygunsuzluğa rastlandı. Bunlarla ilgili idari para cezaları kesildi. pic.twitter.com/00ZPGXzsou— 24 TV (@yirmidorttv) December 31, 2023
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