Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Şeker Fabrikası ziyaretinde konuştu. Bakan Yumaklı, "20 bin 500 denetimde 396 uygunsuzluk tespit edildi" dedi.

#CANLI Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli): 20 bin 500 denetim yapıldı. Bunların arasında 396 adet uygunsuzluğa rastlandı. Bunlarla ilgili idari para cezaları kesildi. pic.twitter.com/00ZPGXzsou