Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı... "Vatanımızdan kazıyıp atacağız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 180 günde yapılan operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede devletin ve milletin el ele vermesi, tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerekmektedir. Kararlıyız. Zehir tacirlerine hayatı zindan etmeye kararlıyız.



Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 237 bin 585. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 113 bin 761. 106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi.



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6 Şubat depreminin acısı hala taze. Konteynerlerde 641 bin 847 vatandaşımız kalıyor