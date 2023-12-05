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05 Aralık 2023 Salı 10:26:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 10:26:00

Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı... "Vatanımızdan kazıyıp atacağız"

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "180 günde PKK/KCK'ya yönelik bin 973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi." dedi. Yerlikaya ayrıca, 106 bin göçmenin sınırdan geçişinin engellendiğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın toplantısı düzenledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satırbaşları:

Terör örgütü PKK'ya yönelik 180 günde yapılan operasyonlarda 502 terörist etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucuyla mücadelede devletin ve milletin el ele vermesi, tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerekmektedir. Kararlıyız. Zehir tacirlerine hayatı zindan etmeye kararlıyız.

Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 237 bin 585. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 113 bin 761. 106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi.

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Etiketler : terör örgütü pkk operasyon ali yerlikaya
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