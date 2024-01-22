Bakan Yerlikaya'dan 'kıyıya vuran cesetler' açıklaması: 'Kimlik tespit süreci sürüyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlika, Antalya ve Muğla sahillerine vuran cesetlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlika, Antalya ve Muğla sahillerine vuran cesetlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Antalya ve Muğla Sahillerine vuran Cansız Bedenlerle İlgili Açıklama:
Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden vurdu.
Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır.
Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir.
Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hâkim rüzgârın Güney'den estiği; dalgaların Güney Doğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir.
Muğla'da kıyıya vuran cansız bedenin ise
6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir.
Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.
⚠️ Antalya ve Muğla Sahillerine vuran Cansız Bedenlerle İlgili Açıklama:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 22, 2024
Son 6 günde Antalya kıyılarına 8⃣, Muğla kıyılarına 1⃣ olmak üzere toplam 9⃣ cansız beden vurdu.
Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin, bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu...
- Bakan Yerlikaya'dan 'kıyıya vuran cesetler' açıklaması: 'Kimlik tespit süreci sürüyor
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