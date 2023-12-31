VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Erbil'de ABD öncülüğündeki koalisyonun üssünü hedef alan İHA düşürüldü
1,5 yıllık anlaşma sağlandı! Sergen Yalçın'ın yeni adresi Antalyaspor
İsrail'de çarpıcı anket sonucu: Netanyahu'ya destek azaldı
Bilal Erdoğan'dan İstanbul'daki tarihi yürüyüş için anlamlı çağrı: Dünyaya güçlü bir ses vereceğiz
İsrail'de seçimler ikinci kez ertelendi
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
31 Aralık 2023 Pazar 16:11:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 16:11:00

Bakan Yerlikaya'dan gelen haber şehit babasını sevindirdi: Bugün yüreğimize su serpildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Mardin'in Midyat ilçesinde, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, oğlunu katleden teröristlerin öldürüldüğü haberini sevinçle karşıladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen "Kahramanlar-39" operasyonunda etkisiz hale getirilen, 1'i yeşil, 1'i gri kategoride aranan 3 teröristin, 3 Nisan 2020'de Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere düzenlenen, inşaat mühendisi Gözenoğlu'nun da şehit olduğu saldırının faillerinden olduğunun ortaya çıkması, Midyat ilçesinde yaşayan acılı aileyi sevindirdi.

Evinin bir bölümünde oğlundan kalan hatıraların yer aldığı özel köşe oluşturan baba Hüseyin Gözenoğlu, AA muhabirine, oğlunu şehit eden teröristlerin öldürüldüğü haberini öğrenince buruk bir sevinç yaşadığını söyledi.

Gözenoğlu, her şehit haberinde acılarının tazelendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Oğlum elinde kalemi, metresi, bilgisayarı varken, 40 günlük çocuğun rızkı için çalışırken bölücü terör örgütü tarafından hunharca şehit edilmişti Bagok Dağı'nda. Her şehit haberi duyunca içimiz sızlıyor. Bu çok zor bir olay, tarifi yok. Evlat acısı tarif edilemez. Bütün şehitlerimizin ana babalarının çektiği ızdırabı biz de çekiyoruz. Irak'ın kuzeyinde 12 askerimiz şehit oldu. Ana babalarının ocaklarına ateş düştü. Allah bütün şehit ailelerimize sabırlar versin. Şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı katliam ile bunların yaptığı eş değerdir. Hunharca katledenler kim olursa olsun insanlık düşmanıdır. Onun için kınıyoruz."

Gözenoğlu, şehit aileleri ve vatandaşlar olarak ülkenin huzuru için mücadele eden herkesi takdirle karşıladıklarını belirtti.

"Bugün yüreğimize su serpildi. Terör ve suç örgütleri ile azimli ve kararlı mücadele eden İçişleri Bakanımız Yerlikaya başta olmak üzere bütün güvenlik güçlerimize mücadelelerinden ve verdikleri müjdeli haberden dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanan Gözenoğlu, devletin terörle mücadelede gösterdiği kararlılığı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Gözenoğlu, terör örgütü PKK'nın yıllardır büyük acılar yaşattığına işaret ederek, "Birilerinin kirli emelleri, kirli saltanatı için çoluk çocuklarımızı heba etmeyelim." dedi.

Anne ve babalara evlatlarına sahip çıkmaları tavsiyesinde bulunan Gözenoğlu, Diyarbakır anneleri gibi çocukları dağa kaçırılan tüm ailelere evlatlarına teslim olmaları yönünde çağrıda bulunmalarını istedi.

Gözenoğlu, "Dağdaki kandırılmış gençlere de sesleniyorum; akıbetiniz onlarınki gibi olmasın, devletin şefkatli ellerine sığının." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında düzenlenen "Kahramanlar-39" operasyonunda, 1'i yeşil, 1'i gri kategoride aranan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuş, teröristlerin 3 Nisan 2020'de Nusaybin'in Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere düzenlenen, inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun da şehit olduğu birçok saldırının faili olduğunu açıklamıştı.

Etiketler : ŞEHİT bakan yerlikaya terör
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı

Dilan Çıtak zayıflık sırrını açıkladı
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
En ilginç aile hikayesi

En ilginç aile hikayesi
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX