Bakan Yerlikaya'dan düzensiz göçle mücadele mesajı... "Kaçakçılara nefes aldırmayacağız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda, 119 teröristin etkisiz hale getirildiğini, gözaltına alınan 740 şüpheliden 182'sinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, özel bir kanalda katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Terörle mücadelede hangi noktadayız?" sorusu üzerine Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının yıllardır bölücü terör örgütü, FETÖ, aşırı sol ve dini istismar eden tüm terör örgütleriyle dört koldan mücadele ettiğini söyledi.