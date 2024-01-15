Bakan Yerlikaya'dan aşırı yağış uyarısı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarın beklenen aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasının önem taşıdığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yarın ülke genelinde beklenen aşırı yağışlara ilişkin paylaşımda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün aşırı yağışlar nedeniyle Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin ve Antalya için "turuncu"; Çanakkale, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Osmaniye, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş ve Adana için "sarı" uyarıda bulunduğuna dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."
Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 16 Ocak 2024 Salı günü için aşırı yağışlar nedeniyle— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 15, 2024
��7️⃣ilimizde Turuncu Uyarı,
�� 1️⃣8️⃣ ilimizde Sarı Uyarıda bulundu.
�� Turuncu Uyarı verilerin illerimiz:
��Balıkesir
��İzmir
��Manisa
��Aydın
��Muğla
��Mersin
��Antalya
��Sarı Uyarı verilen... pic.twitter.com/79jV6v6t3J
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