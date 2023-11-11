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11 Kasım 2023 Cumartesi 00:24:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 00:24:00

Bakan Yerlikaya: "Ülkemizin geleceğine kasteden suçlulara göz açtırmıyoruz"

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın başkentte gerçekleştirildiğini bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu akşam başkentimizde 'Türkiye'nin Huzuru Toplantımızı' gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak her bir şehrimizin, dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olması için canla başla çalışıyoruz. Kara vatan, mavi vatan, siber vatan hiç fark etmiyor; ülkemizin ve milletimizin geleceğine kasteden suç ve suçlulara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. Mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."
Etiketler : içişleri bakanı huzur toplantısı başkent
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