VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalarda tatil havası devam ediyor
Bazı ithal plastik ve dokuma ürünleri için nihai gözden geçirme soruşturması açıldı
Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı
Bakan Yerlikaya "Türkiye'nin Huzuru" diyerek paylaştı!
Eski Bakan Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
3 günde 56 terörist sarı torbaya girdi
26 Aralık 2023 Salı 08:34:00 - Güncelleme:26 Aralık 2023 Salı 08:34:00

Bakan Yerlikaya "Türkiye'nin Huzuru" diyerek paylaştı! Lüks araçlar Emniyet'e verildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suç örgütlerine ait 23 aracın emniyete verildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göreve başladıkları ilk günden itibaren Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini kaydeden Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya istanbul emniyet müdürlüğü araç
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Evlilik yolunda ilk adım

Evlilik yolunda ilk adım
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX