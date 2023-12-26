Bakan Yerlikaya "Türkiye'nin Huzuru" diyerek paylaştı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, göreve başladıkları ilk günden itibaren Türkiye'nin huzuru için çalıştıklarını belirtti.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye'nin Huzuru...



İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti.

Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi.... pic.twitter.com/mzBtgp5EgU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 26, 2023

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen 23 aracın mahkeme kararınca emniyete verildiğini kaydeden Yerlikaya, "Artık bundan böyle bu araçlar suç örgütlerinin değil, polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır. Ülkemizin huzuru için canla başla çalışan kahraman polislerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve huzurumuz daim olsun." ifadelerini kullandı.