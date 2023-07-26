VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Güler açıkladı: Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gönderdik!
CHP'den Tanju Özcan kararı!
Nijer'de askeri hareketlilik yaşanıyor
Odessa'da Rus saldırıları sonrası enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Almanya'da sığınmacıların kamu yararına işlerde çalışması istendi
Beyaz eşya sektörü ihracattaki düşüşü iç satışlarla dengeledi
26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:34:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:34:00

Bakan Yerlikaya: Terörün artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hem terör hem de terörizmle mücadele ediyoruz. Terörün artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim. Kararlılığımız üst noktada" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satırbaşları;

Bakanlığa başladığımız ilk günde de ifade etmiştik. Bizim öncelik sıralamamızın başında terörle mücadele geliyor. Bakanlığımız yıllardan beri gerek bölücü terör örgütü gerek FETÖ gerek sol ve dini istismar eden tüm terör örgütleriyle dört koldan mücadele ediyor.

Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği sadece terörle değil aynı zamanda terörizmle de mücadele etmek yani topyekün mücadele etmek kastediliyor.

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Bölücü terör örgütüyle mücadelede 21 yılda gelinen nokta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en çaresiz olduğu durumda. En zayıf olduğu durumda olduğunu ifade etmek istiyorum. Göreve ilk başladığım günden itibaren başta Hakkari Yüksekova, Van, Diyarbakır illerimizi ziyaret ettim. Aynı zamanda Cudi ve Tendürek'teki askeri üslerimizi ziyaret ettim. Gördüğüm şey şu terörle mücadelemizdeki kararlılığımız sahada teknolojik donanımı tecrübesi en üst noktada olan bir Jandarmamız askerimiz ve polisimizin olduğu noktasında.

İki ay oldu ben göreve geleli. Bölücü terör örgütüne yönelik 478 şehir operasyonu icra ettik. Bu operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı.

"PKK BİTME NOKTASINA GELDİ"

Terör örgütü PKK'nın artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim.

Etiketler : İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Terör örgütü PKK
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX