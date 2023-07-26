İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satırbaşları;

Bakanlığa başladığımız ilk günde de ifade etmiştik. Bizim öncelik sıralamamızın başında terörle mücadele geliyor. Bakanlığımız yıllardan beri gerek bölücü terör örgütü gerek FETÖ gerek sol ve dini istismar eden tüm terör örgütleriyle dört koldan mücadele ediyor.

Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği sadece terörle değil aynı zamanda terörizmle de mücadele etmek yani topyekün mücadele etmek kastediliyor.

TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Bölücü terör örgütüyle mücadelede 21 yılda gelinen nokta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en çaresiz olduğu durumda. En zayıf olduğu durumda olduğunu ifade etmek istiyorum. Göreve ilk başladığım günden itibaren başta Hakkari Yüksekova, Van, Diyarbakır illerimizi ziyaret ettim. Aynı zamanda Cudi ve Tendürek'teki askeri üslerimizi ziyaret ettim. Gördüğüm şey şu terörle mücadelemizdeki kararlılığımız sahada teknolojik donanımı tecrübesi en üst noktada olan bir Jandarmamız askerimiz ve polisimizin olduğu noktasında.

İki ay oldu ben göreve geleli. Bölücü terör örgütüne yönelik 478 şehir operasyonu icra ettik. Bu operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı.

"PKK BİTME NOKTASINA GELDİ"

Terör örgütü PKK'nın artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim.