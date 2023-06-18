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"Terörle mücadelemizde katettiğimiz yol hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi"
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18 Haziran 2023 Pazar 15:52:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 15:52:00

Bakan Yerlikaya: Terörle mücadelemizde katettiğimiz yol hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Özellikle son 10 yılda terörle mücadelemizde katettiğimiz yol hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Özellikle son 10 yılda terörle mücadelemizde katettiğimiz yol hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi. Bir tarafta semalarımızda kartal gibi süzülen SİHA'larımız, diğer tarafta siz kahramanlarımız... Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile kente gelen Yerlikaya, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığının helikopter pistinde Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Milletvekili Arslan Tatar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al tarafından karşılandı.

Komutanlıkta şeref defterini imzalayan Yerlikaya, daha sonra askerlerle bir araya geldi.

Askerlere seslenen Yerlikaya, "Burası ay yıldızlı şanlı bayrağımızın dalgalandığı, kutsal vatan toprağımızın en özel yerlerinden biri ve sizler burada görev yapıyorsunuz. Binlerce rakımlı tepelerde, 'aşılmaz' denilen geçitlerde, uçsuz bucaksız vadilerde, hudut boylarımızda hep sizin ayak izleriniz var." ifadelerini kullandı.

Bunun bir an bile olsa akıldan çıkarılmaması gerektiğine işaret eden Yerlikaya, milletin de dualarıyla güvenlik güçlerine destek verdiğini aktardı.

Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinizin burnu kanasa, milletimizin de yüreği kanar. Birinizin ayağına taş değse milletimizin gönlüne dağ kadar ağır gelir. Özellikle son 10 yılda terörle mücadelemizde katettiğimiz yol hamdolsun terörü bitirme noktasına getirdi. Bir tarafta semalarımızda kartal gibi süzülen SİHA'larımız, diğer tarafta siz kahramanlarımız... O eli kanlı hainlerin gölgelerini bile takip ediyor, onları gözünüzü kırpmadan etkisiz hale getiriyorsunuz. Yiğitlerim, hep birlikte bir ant içtiniz; son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Çakırsöğütlü aslanlarım, bu uğurda şehitlik mertebesine ulaşan, lokmanızı paylaştığınız, kader birliği yaptığınız, canınız kadar sevdiğiniz kardeşlerimiz, kardeşleriniz var. Geçen ay şehadete ulaşan, Bayram Doğan'larımız Serkan Ölmez'lerimiz, Özcan İlhan'larımız, Gaffar Mayik'lerimiz, Cevher Özgün'lerimiz var. Onların aziz hatırası asla unutulmayacak. Onlar Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da savaşan Mehmetçiklerimiz gibi tarihe geçtiler. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Rabb'im vatan uğruna canını feda eyleyen tüm şehitlerimizin makamını ali, Peygamber Efendimize komşu olanlardan eylesin, gazilerimize sağlık ve afiyetler eylesin."

Bugün aynı zamanda Babalar Günü olduğuna değinen Yerlikaya, baba olan tüm askerlerin bu anlamlı gününü kutladı.

Yerlikaya, böyle evlatlar yetiştirdikleri için askerlerin anne ve babalarını da tebrik ederek, "Allah her birinden razı olsun. Sizleri tek tek gözlerinizden öpüyor, Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

Askerlerle fotoğraf çektiren Bakan Yerlikaya daha sonra komutanlarla basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Etiketler : ali yerlikaya terörle mücadele ziyaret
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