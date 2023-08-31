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31 Ağustos 2023 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 10:30:00

Bakan Yerlikaya: Son 90 günde teslim olan terörist sayısı 38'e yükseldi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Yerlikaya ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 BTÖ üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirterek "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, örgütten kaçan 4 bölücü terör örgütü üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı. Terörizmle her alanda mücadele eden kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Tek bir hedefimiz var: Son teröristi de etkisiz hale getirmek. Terör sona erene kadar, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya ikna çalışmaları terörist jandarme emniyet
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