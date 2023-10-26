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26 Ekim 2023 Perşembe 08:27:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 08:27:00

Bakan Yerlikaya: “Sahte Ses” operasyonunda 62 şüpheli şahıs yakalandı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de düzenlenen "sahte ses" operasyonlarında, örgütlü nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen 62 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dolandırıcılara, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırılmayacağını belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yapıldığını kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden sahte ilanlar vererek bu ilanlarda kendilerini banka ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıttıkları, çeşitli yollarla temin ettikleri kimlik ve iletişim bilgileriyle düşük faizli kredi kullandırma bahanesi adı altında vatandaşları aradıkları, örgütün aldatıcı yöntemler ile banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini mağdurlardan temin ederek mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri, vatandaşların hesaplarında bulunan paraları örgüt üyelerinin hesaplarına aktardıkları, örgütün bu yolla çok sayıda eylem gerçekleştirerek milyonlarca lira haksız kazanç temin ettiği tespit edilmiştir."

Yerlikaya, çalışmaların ardından İstanbul merkezli Bursa, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Hakkari'de düzenlenen "sahte ses" operasyonlarıyla örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şüphelilerden 42'sinin tutuklandığını, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıklayan Bakan Yerlikaya, operasyon görüntülerini de paylaştı.

Etiketler : sahte ses operasyonu dolandırıcılık suçu yakalanan şüpheliler
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