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25 Eylül 2023 Pazartesi 18:34:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 18:34:00

Bakan Yerlikaya, Malezyalı mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Bin İsmail ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Bin İsmail ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malezya İçişleri Bakanı Sayın Saifuddin Nasution Bin İsmail ile başta göç ve sahil güvenlik konuları olmak üzere bakanlıklarımız arası ortak çalışmaların daha da arttırılmasına yönelik karar aldık. Kıymetli mevkidaşıma ziyaretleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : BAKAN YERLİKAYA TÜRKİYE MALEZYA
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