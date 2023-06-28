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28 Haziran 2023 Çarşamba 21:51:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 21:51:00

Bakan Yerlikaya Kilis'te... Konteyner kenti ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te depremzedeleri ziyaret ederek, bayramlaştı.

Bakan Yerlikaya, Kilis Konteyner Kente gelerek afetzedelerin taleplerini dinledi. Vatandaşlarla bayramlaşan Yerlikaya, konteynerde yaşayan İsmail ve Gönül Okkiprik çiftinin kahve davetini kabul ederek, bir süre aileyle konteynerde sohbet etti.

Daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan'ı ziyaret ederek, kentteki yatırımlar hakkında bilgi alan Yerlikaya'ya, Vali Recep Soytürk, milletvekilleri Ahmet Salih Dal ve Mustafa Demir, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile diğer yetkililer eşlik etti.

Etiketler : Ali Yerlikaya konteyner kent kahramanmaraş
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