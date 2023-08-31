Bakan Yerlikaya duyurdu: Turuncu kategorideki FETÖ üyesi yakalandı
Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi M.Ç yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesinin Muğla'da yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı. FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız. Terör örgütlerine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek"
TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN FİRARİ FETÖ ÜYESİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 31, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda;
FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. #Muğla... pic.twitter.com/yN4PEZaiX9
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