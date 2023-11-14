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Bakan Yerlikaya duyurdu: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 79 şüpheliye işlem yapıldı
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14 Kasım 2023 Salı 18:10:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 18:10:00

Bakan Yerlikaya duyurdu: Halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden 79 şüpheliye işlem yapıldı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir ayda sosyal medya üzerinden halkı halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerine hakaret eden, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden halkı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlere, devlet büyüklerine hakaret edenlere göz yummadıklarını vurguladı.

"Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacağız." diyen Yerlikaya, son bir ayda 79 şüpheli şahsa işlem yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, Son 4 gün içinde 'Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldığını kaydetti.

PAYLAŞIM YAPAN HESAPLARIN YÜZDE 27,86'SI BOT HESAPLAR

Ayrıca, sosyal medya platformu X üzerinden son 1 ayda 60 milyon 338 bin 566 hesaptan 1 milyar 432 milyon 556 bin 601 paylaşım yapıldığını aktaran Yerlikaya, paylaşım yapan hesapların yüzde 27,86'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplar olduğunun belirlendiğini aktardı.

Paylaşımların yüzde 41'inin olumsuz ve spekülatif olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Halkımızın bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. Özellikle son dönemde dinimize, ahlaki değerlerimize hakaret eden hadsizlere hemen işlem yapıyoruz, adalete teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
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