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Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye eş zamanlı "KISKAÇ-5" operasyonu
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23 Ocak 2024 Salı 17:03:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 17:03:00

Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye eş zamanlı "KISKAÇ-5" operasyonu

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Bakan Yerlikaya: 5 İlde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-5” operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya: 5 İlde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KISKAÇ-5" operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı

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Doğal güzeller

Doğal güzeller
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