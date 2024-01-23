23 Ocak 2024 Salı 17:03:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 17:03:00
Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye eş zamanlı "KISKAÇ-5" operasyonu
Bakan Yerlikaya: 5 İlde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-5” operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya: 5 İlde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KISKAÇ-5" operasyonlarında 27 şüpheli yakalandı
- Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye eş zamanlı "KISKAÇ-5" operasyonu
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