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30 Ocak 2024 Salı 08:40:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 08:40:00

Bakan Yerlikaya duyurdu: 923 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2023 yılında düzenlenen operasyonlara ilişkin "8'i kırmızı kategoride yer alan 923 terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2023 yılında düzenlenen operasyonlara ilişkin "8'i kırmızı kategoride yer alan 923 terörist etkisiz hale getirildi." bilgisini verdi.

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

2023 yılında, Jandarma Komutanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze ve Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı birimlerimiz tarafından BTÖ, FETÖ, DEAŞ ve Sol Terör Örgütleri başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor.

1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında:

BTÖ'ye (Bölücü Terör Örgütü) yönelik

3.911 şehir, 19.682 kırsal operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda:

923 terörist etkisiz hale getirildi.

7.716 şüpheli gözaltına alındı,

1.555'i tutuklandı,

1.683'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

FETÖ'ye yönelik:

6.775 operasyon yapıldı.

9.639 şüpheli gözaltına alındı,

1.689'u tutuklandı,

1.677'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ Terör Örgütüne yönelik:

1.500 operasyon yapıldı.

2.800'i gözaltına alınırken,

738'i tutuklandı,

650'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sol terör örgütlerine yönelik:

358 operasyon yapıldı.

11 terörist etkisiz hale getirildi.

737 şüpheli gözaltına alınırken,

97'si tutuklandı,

207'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Etiketler : ali yerlikaya operasyon terörist
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