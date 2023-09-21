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Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 göçmen kaçakçısı yakalandı
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21 Eylül 2023 Perşembe 16:38:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 16:38:00

Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 göçmen kaçakçısı yakalandı

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Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda 26 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda 26 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ali yerlikaya düzensiz göç göçmen kaçakçısı operasyon
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