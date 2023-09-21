Bakan Yerlikaya duyurdu: 26 göçmen kaçakçısı yakalandı
Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda 26 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda 26 göçmen kaçakçısı yakalandı.
DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELEYE YÖNELİK TÜRKİYE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR OPERASYONUNDA 2⃣6⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 21, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte... pic.twitter.com/6NpODBUAFH
Ayrıntılar geliyor...
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