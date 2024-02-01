VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
Şanlıurfa'da çöken evdeki 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Deprem fonunun faaliyete geçmesi için son aşamaya gelindi
Borsa güne yükselişle başladı
Kilise saldırganları adliyeye sevk edildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 192 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
01 Şubat 2024 Perşembe 08:12:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 08:12:00

Bakan Yerlikaya duyurdu! 2023'te 420 organize suç çetesi çökertildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen “Kafes” Operasyonları kapsamında toplam 420 organize suç çetesi çökertildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen "Kafes" Operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere toplam 420 organize suç çetesinin çökertildiğini açıkladı.

Yerlikaya çökertilen çetelerle ilgili şu detayları paylaştı:

"420 organize suç çetesi içerisinde; 6'sı uluslararası, 2'si ulusal, 13'ü bölgesel ve

121'i yerel olmak üzere 142'si nitelikli silahlı organize suç çetesi.

Suç örgütleri işlediği suçlarla ilgili sınıflandırıldığında, 420 organize suç çetesinin 270'i organize suç, 128'i narkotik suç ve 22'si ise siber suç çetesi."

"DAĞDAKİ EŞKIYANIN İNLERİNE GİRDİĞİMİZ GİBİ ŞEHİR EŞKIYALARININ TEPESİNE BİNİYORUZ, BİNECEĞİZ"

Bakan Yerlikaya ülkeyi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve duasıyla da bunu başaracağız. Tek tek adalete teslim edeceğiz. Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz. Operasyonları düzenleyen kahraman polisimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Ülkemizin huzur ve güvenliği için organize suç örgütlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz."

Etiketler : ali yerlikaya organize suç çetesi ocak
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Yeni ikili

Yeni ikili
Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı

Esra Erol, eşi Ali Özbir'e nasıl aşık olduğunu anlattı
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX