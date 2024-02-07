VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gürcistan'da toprak kayması 5 can aldı
13 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
445 milyon lira değerinde kaçak otomobil operasyonu
Resmi Gazete'de yayımlandı... İthalatta damping önlemleri alındı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 organize suç örgütü çökertildi
Azerbaycan sandık başında!
07 Şubat 2024 Çarşamba 08:26:00 - Güncelleme:07 Şubat 2024 Çarşamba 08:26:00

Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 organize suç örgütü çökertildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Elazığ ve Konya'da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen “KAFES-37” Operasyonlarında Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut'un ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde, Elazığ ve Konya'da "Kafes-37" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Elazığ'da yapılan operasyonda şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kasten yaralama ve mala zarar verme, tehdit ve hakaret eylemlerini gerçekleştirdikleri, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Konya'da yapılan operasyonda da şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme ve kasten yaralama, yağma ve silahla tehdit faaliyetlerinde bulunarak haksız menfaat temin ettikleri, illegal kumar oynanan işletmelere çökerek tekelleşmeye çalıştıkları tespit edildi.

2 ÖRGÜT ELEBAŞI VE 40 ÜYE GÖZALTINDA

Operasyonlarda, Elazığ'da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut'un ve Konya'da elebaşılığını Engin Yolcu'nun yaptığı organize suç örgütleri çökertildi. Ayrıca, örgüt elebaşları başta olmak üzere 42 örgüt üyesi yakalandı.

Operasyonlar sonucu 11 adet ruhsatsız tabanca, 8adet pompalı tüfek, 3 adet av tüfeği, çok sayıda fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Organize suç örgütlerinin hiçbiri yüce Türk adaletinden kaçamayacak. şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Hepsi bir bir kafese girecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız."

Etiketler : elazığ operasyon polis
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Müziğe 'depresyon'la döndü

Müziğe 'depresyon'la döndü
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX