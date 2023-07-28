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28 Temmuz 2023 Cuma 17:28:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 17:28:00

Bakan Yerlikaya: Dünyada bu noktada en iyisiyiz

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Yerlikaya IDEF'23 ziyaretinde konuştu. Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak şehirlerimizde, kırsalda ve mavi vatanda huzur ve güvenin tesisi için varız. En iyi teknolojiyi kullanan, en iyi donanıma sahip, en iyi envantere sahip bir Bakanlığız. Dünyada bu noktada en iyisiyiz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, savunma sanayindeki ilerlemeye işaret ederek, "21 yıl önce savunma sanayimizde yerli ve millilik oranı yüzde 20'ydi. Bu rakam yüzde 83'lere geldi. Bu başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır." dedi.

Yerlikaya, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF'23) ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu eşlik etti.

Stantları gezerek yetkililerden bilgi alan ve görevli personelle fotoğraf çektiren Yerlikaya, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yerlikaya, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktanın çok büyük bir gurur vesilesi olduğunu vurgulayarak, "21 yıl önce savunma sanayimizde yerli ve millilik oranı yüzde 20'ydi. Bu rakam yüzde 83'lere geldi. Bu başarının mimarı Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının bu fuara her yıl düzenli olarak katıldığını dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hem ihtiyaçlarımızla ilgili teknolojinin geldiği noktaya şahit olmak hem de kara vatanda 783 bin kilometrekarede, 470 bin kilometrekare de sahil güvenliğimizle beraber mavi vatanda huzur ve güvenliğin tesisi için çalışıyoruz. Emniyetimiz hakeza şehirlerde. Dolayısıyla çok farklı iklim, çok farklı coğrafyalarda bizim ihtiyaçlarımızla ilgili kendi fikirlerimiz, üreticiler, bu savunma ile ilgili tüm unsurların tasarımcılarıyla beraber burada gerçekten büyük beyin fırtınaları oluyor. Bunun da nemalarını alıyoruz."

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün stantlarını gezdiğini ve gördükleriyle iftihar ettiğini belirterek, şunları anlattı:

"İçişleri Bakanlığı olarak şehirlerimizde, kırsalda ve mavi vatanda huzur ve güvenin tesisi için varız. En iyi teknolojiyi kullanan, en iyi donanıma sahip, en iyi envantere sahip bir Bakanlığız. Dünyada bu noktada en iyisiyiz. Bakanlık olarak suçları önlemek için varız. Önlenemediyse, suç gerçekleştiyse bir an önce aydınlatıp adalete teslim etmek için varız. Teknoloji baş döndürücü şekilde ilerliyor. Biz de baş döndürücü şekilde bu teknolojiyi takip ediyoruz."

Etiketler : İçişleri Bakanı Yerlikaya bakan yerlikaya ıdef türkiye
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