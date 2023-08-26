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26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:07:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:07:00

Bakan Yerlikaya: Diyarbakır kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakan Yerlikaya, Diyarbakır kırsalında, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ve terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahsın sağ olarak yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır kırsalında, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini ve terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahsın sağ olarak yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları kaydetti;

3 terörist etkisiz hale getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımızın koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüz, Havacılık Dairesi Başkanlığımız ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalarda; EGM İHA keşif gözetleme faaliyeti sırasında #Diyarbakır kırsalında 3 terörist tespit edildi.

Bu sabah, Diyarbakır PÖH, JÖH, JOPER ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı. Teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.

Etiketler : ali yerlikaya diyarbakır terörist yps
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