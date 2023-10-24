81 ilde Çember Operasyonları: 4 bin 173 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan Çember Operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 173 firarinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...
81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan "Çember Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 4173 firari yakalandı.
Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz.
Yakalanan şahıslardan:
2'sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,
26'sının 5 ile 10 yıl arasında arandığı,
4145'inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.
Operasyonları yöneten Valilerimizi, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum
Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız
8️⃣1️⃣ İLDE ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK YAPILAN "ÇEMBER OPERASYONLARINDA" ARAMA KAYDI BULUNAN 4️⃣1️⃣7️⃣3️⃣ FİRARİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 24, 2023
Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz❗️
Yakalanan şahıslardan:
�� 2️⃣'sinin... pic.twitter.com/4cW0sTX4RO
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