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24 Ekim 2023 Salı 08:30:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 08:30:00

81 ilde Çember Operasyonları: 4 bin 173 kişi yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde yapılan Çember Operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 173 firarinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

81 ilde aranan şahıslara yönelik yapılan "Çember Operasyonlarında" arama kaydı bulunan 4173 firari yakalandı.

Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmeyeceğiz.

Yakalanan şahıslardan:

2'sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,

26'sının 5 ile 10 yıl arasında arandığı,

4145'inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum

Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız

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