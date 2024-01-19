VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yarıyıl tatili bugün başlıyor
Mersin'de terör operasyonları: 5 DEAŞ'lı ile 1 PKK'lı tutuklandı
BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bakan Yerlikaya: “Çember-11” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firari yakalandı
Erkeklerde estetik merakı artıyor
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
19 Ocak 2024 Cuma 08:06:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 08:06:00

Bakan Yerlikaya: “Çember-11” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firari yakalandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında 81 ilde son 5 gündür "aranan şahıslara yönelik" devam eden "Çember-11" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firarinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çember-11" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firarinin yakalandığını duyurdu.

0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 187 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs Çember -11 operasyonlarıyla yakalandı.

Hırsızlıktan 200 şahıs, dolandırıcılıktan 163 şahıs, yağmadan 105 şahıs, adam öldürmeden 39 şahıs, cinsel suçlardan 39 şahıs, narkotik suçlarından 567 şahıs, terörden 74 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 389 şahıs olmak üzere ve diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 209 şahıs "Çember -11" operasyonlarında yakalandı.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştin operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Arananları yakalayıp adalete bir bir teslim edeceğiz."

Etiketler : ali yerlikaya çember operasyonları firari
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX