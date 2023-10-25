Bakan Yerlikaya başkanlığında uyuşturucuyla mücadele konulu toplantı yapıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma, Emniyet ve ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla zehir tacirleri ve uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik, istihbarat ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

Bakan Yardımcılarımız, Jandarma, Emniyet ve ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla:



❌ Zehir tacirleri ve uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik, istihbarat ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik.#TürkiyeninHuzuru���� pic.twitter.com/PQbgOwNJ9w — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 25, 2023