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25 Ekim 2023 Çarşamba 14:52:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 14:52:00

Bakan Yerlikaya başkanlığında uyuşturucuyla mücadele konulu toplantı yapıldı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, Jandarma, Emniyet ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma, Emniyet ve ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla zehir tacirleri ve uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik, istihbarat ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik." bilgisini paylaştı.

Etiketler : içişleri uyuşturucu mücadelesi Jandarma Emniyet
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