VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İlişkiler durma noktasına geldi: Tüm Fransız şirketler ülkeden çıkarılsın
Bakan Yerlikaya Alman mevkidaşı ile görüştü
Borsa güne 8.104,04 puandan başladı
Başkan Erdoğan: Türkiye havacılık alanında yükseliyor
BUDO seferleri iptal edildi
Büyükçekmece Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
18 Ocak 2024 Perşembe 10:35:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 10:35:00

Bakan Yerlikaya Alman mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Nancy Faeser ile telefonla görüştü.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından, Faeser ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın Bakanla başta iç güvenlik, afet, terör, organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere bakanlıklarımız arası işbirliği konularında değerlendirmelerde bulunduk." bilgisini verdi.

Etiketler : ali yerlikaya mevkidaş telefon
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
5 haftada rekor kırdı

5 haftada rekor kırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX