Bakan Yerlikaya Alman mevkidaşı ile görüştü

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından, Faeser ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sayın Bakanla başta iç güvenlik, afet, terör, organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere bakanlıklarımız arası işbirliği konularında değerlendirmelerde bulunduk." bilgisini verdi.

Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri ve Yurt Bakanı Sayın Nancy Faeser ile telefonla görüştük.



Sayın Bakanla başta iç güvenlik, afet, terör, organize suçlar, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele olmak üzere Bakanlıklarımız arası iş birliği konularında değerlendirmelerde... pic.twitter.com/IfMuNTU4GW — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2024