VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistin'den Papua Yeni Gine'ye kınama
Almanya'dan Bosna Hersek'e AB desteği
DSÖ'den Kovid-19 açıklaması: Endişe verici artış yaşanıyor
Bakan Yerlikaya: Kırklareli selde kaybolan bir kişi aranıyor
Ukrayna'da sivil yerleşim yerine saldırı
Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Ermenistan yapıcı tavır almıyor
06 Eylül 2023 Çarşamba 17:36:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 17:36:00

Bakan Yerlikaya: Kırklareli selde kaybolan bir kişi aranıyor

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selin vurduğu Kırklareli ve İstanbul'daki son duruma dair '(6 kişinin) 1'i hala kayıp. Arama kurtarma faaliyetleri bugün de devam ediyor.' açıklamasında bulundu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.

Bölgeye giden Bakan Yerlikaya da selin vurduğu Kırklareli ve İstanbul'daki son duruma dair açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanımız anbean süreci takip ediyor

(6 kişinin) 1'i hala kayıp. Arama kurtarma faaliyetleri bugün de devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : 0
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Bir dizi operasyon

Bir dizi operasyon
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
David Guetta geliyor

David Guetta geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX