Bakan Yerlikaya: Kırklareli selde kaybolan bir kişi aranıyor

Bakan Yerlikaya: Kırklareli selde kaybolan bir kişi aranıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki selin ardından aranan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma Timleri ve askeri birlikler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanda kaybolanları aramayı sürdürüyor.

Bölgeye giden Bakan Yerlikaya da selin vurduğu Kırklareli ve İstanbul'daki son duruma dair açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanımız anbean süreci takip ediyor

(6 kişinin) 1'i hala kayıp. Arama kurtarma faaliyetleri bugün de devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...