VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Batman'da haklarında yakalama kararı bulunan 120 şüpheli yakalandı
Almanya, siber güvenlik için daha fazla yatırım yapacağını açıkladı
Sağlık Bakanlığı: Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin tüm besin ihtiyacını karşılıyor
Bakan Tunç: İnsan hak ve özgürlüklerine engel olmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
Muğla'da çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı
Rusya'nın, Ukrayna'nın Kriviy Rig şehrine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 5'e yükseldi
31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:56:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:56:00

Bakan Yerlikaya açıkladı: Terörün finansmanına 11 milyar liralık darbe!

Kaynak: IHA

ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Lice kırsalında yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar lira gelir elde etmesinin engellendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Lice kırsalında narko terör operasyonu gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi. Bakan Yerlikaya, paylaşımda uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini de vurguladı.

Operasyonda 114 kilogram toz esrar, 299 kilogram kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi.

Etiketler : Ali yerlikaya diyarbakır uyuşturucu operasyonu bakan yerlikaya
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Arabamı kendim yıkarım

Arabamı kendim yıkarım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX