Bakan Yerlikaya açıkladı: Terörün finansmanına 11 milyar liralık darbe!
Kaynak: IHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Lice kırsalında yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar lira gelir elde etmesinin engellendiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Lice kırsalında narko terör operasyonu gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi. Bakan Yerlikaya, paylaşımda uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini de vurguladı.
Operasyonda 114 kilogram toz esrar, 299 kilogram kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi.
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