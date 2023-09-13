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13 Eylül 2023 Çarşamba 10:36:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 10:36:00

Bakan Yerlikaya: 37'si bombalı 44 terör eylemi önlendi

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Bakan Yerlikaya, son üç ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 37'si bombalı 44 terör eyleminin önlendiğini açıkladı. Yerlikaya, kaçak göçle mücadelede de yeni başlatılan uygulamayı anlattı. İstanbul'un pilot il olarak seçildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son üç ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 37'si bombalı 44 terör eyleminin önlendiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, son üç ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 37'si bombalı 44 terör eyleminin önlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Operasyonlarda etkisiz hale getirilen 258 teröristin 40'ı teslim, 27'si ölü. Organize suçlarla mücadelede 92 operasyonda bin 762 şüpheli gözaltına alındı, bunların 430'u tutuklandı, 203'ü hakkında adli kontrol kararı alındı." dedi.

Depreme hazırlık çalışmalarına ilişkin de Yerlikaya, "2 milyon 522 bin binanın hasar tespiti yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 293 bin 934." dedi. Bakan Yerlikaya, son 3 ayda düzenlenen 1285 operasyonda, 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 32 bin 563'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı.

KAÇAK GÖÇLE MÜCADELEDE YENİ UYGULAMA!

Bakan Yerlikaya, kaçak göçle mücadelede yeni başlatılan uygulamayı anlattı. Bakan Yerlikaya, İstanbul'un pilot il olarak seçildiğini belirtti.

"Yakalama süreci le ilgili artık yeni bir sistem uyguluyoruz." diyen Yerlikaya, "Pilot bölge olarak seçilen İstanbul'da başlatılan mobil göç noktası adı verilen araçlar kullanılıyor. Güvenlik güçlerimiz bir yabancıya kimliğini soruyor, kimliğini ibraz edemiyorsa görevlimiz onu mobil göç noktasına davet ediyor. Göç uzmanlarımızla hem parmak izi sorgulaması yapılıyor" dedi.

Etiketler : İçişleri Bakanı Yerlikaya terörist etkisiz bombalı eylem önleme İçişleri Bakanı Yerlikaya
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