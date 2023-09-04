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04 Eylül 2023 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 10:30:00

Bakan Yerlikaya açıkladı: 7 zehir taciri yakalandı

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Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir taciri yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyoruz! İstanbul, Ordu ve Şanlıurfa'da narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 7 zehir taciri yakalandı!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda;

202 kilo muhtelif içerikte uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı. Devam eden çalışmalarda 2 şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda;

232 kilo skunk maddesi ile 10 kilo toz esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda ise;

165 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum.

Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirleyenlere göz açtırmayacağız! Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!

Etiketler : İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şanlıurfa Ordu İl Emniyet Müdürlüğ
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