Bakan Yerlikaya, 3 teröristin teslim olduğunu açıkladı
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye'deki yapılanmasında faaliyet yürüten 3 teröristin teslim olduğunu belirterek, son 2 ayda güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısının 32'ye ulaştığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütünün çözülmeye devam ettiğini vurgulayarak, 3 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.
TERÖR ÖRGÜTÜ ÇÖZÜLMEYE DEVAM EDİYOR.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 18, 2023
3 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU❗️
Son 2 ayda güvenlik güçlerimize TESLİM OLAN terörist sayısı 32 oldu.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha... pic.twitter.com/tu3RaboKcC
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
"Son 2 ayda güvenlik güçlerimize teslim olan terörist sayısı 32 oldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu. Teslim olan örgüt mensupları, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye'deki yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyordu. Terörle mücadelenin her alanında görev alan
- Rus askerinin gemi baskını haberlerine ilişkin açıklama
- Bakan Yerlikaya, 3 teröristin teslim olduğunu açıkladı
- TürkMedya'dan bakanlara ziyaret
- Odessa Limanı'ndan ayrılan "Joseph Schulte" adlı gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı
- Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
- NATO: Gökçen Fırat'ın konumu ittifakın deniz operasyonları için kritik öneme sahip