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18 Ağustos 2023 Cuma 10:22:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 10:22:00

Bakan Yerlikaya, 3 teröristin teslim olduğunu açıkladı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye'deki yapılanmasında faaliyet yürüten 3 teröristin teslim olduğunu belirterek, son 2 ayda güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısının 32'ye ulaştığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütünün çözülmeye devam ettiğini vurgulayarak, 3 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Son 2 ayda güvenlik güçlerimize teslim olan terörist sayısı 32 oldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu. Teslim olan örgüt mensupları, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye'deki yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyordu. Terörle mücadelenin her alanında görev alan

Etiketler : ali yerlikaya diyarbakır terörist
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