Bakan Yerlikaya, 3 teröristin teslim olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütünün çözülmeye devam ettiğini vurgulayarak, 3 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇÖZÜLMEYE DEVAM EDİYOR.



3 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU❗️



Son 2 ayda güvenlik güçlerimize TESLİM OLAN terörist sayısı 32 oldu.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha... pic.twitter.com/tu3RaboKcC — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 18, 2023

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Son 2 ayda güvenlik güçlerimize teslim olan terörist sayısı 32 oldu. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerimize teslim oldu. Teslim olan örgüt mensupları, terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye'deki yapılanması içerisinde faaliyet yürütüyordu. Terörle mücadelenin her alanında görev alan