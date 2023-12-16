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Bakan Yerlikaya duyurdu! 2023'te 7'si kırmızı listede 1069 terörist öldürüldü
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16 Aralık 2023 Cumartesi 20:47:00 - Güncelleme:16 Aralık 2023 Cumartesi 20:47:00

Bakan Yerlikaya duyurdu! 2023'te 7'si kırmızı listede 1069 terörist öldürüldü

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı kategoride olmak üzere 59'u sözde üst düzey teröristti" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı kategoride olmak üzere 59'u sözde üst düzey teröristti" dedi.

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Etiketler : bakan yerlikaya içişleri bakanlığı etkisiz terörist
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