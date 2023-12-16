Bakan Yerlikaya duyurdu! 2023'te 7'si kırmızı listede 1069 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı kategoride olmak üzere 59'u sözde üst düzey teröristti" dedi.
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "2023'ün 11 ayında 1069 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerin 7'si kırmızı kategoride olmak üzere 59'u sözde üst düzey teröristti" dedi.
Detaylar geliyor...