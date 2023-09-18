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18 Eylül 2023 Pazartesi 09:13:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 09:13:00

Bakan Yerlikaya: 1'i kırmızı kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 4 teröristin, Diyarbakır Kulp'ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1'i kırmızı, 1'i turuncu ve 1'i gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, paylaşımında "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz'" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4 terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler:

BTÖ'nün sözde- Orta Saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Kırmızı Kategori'de aranma kaydı bulunan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer, BTÖ'nün sözde Lice Ferhat Gücü Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Turuncu Kategori'de aranma kaydı bulunan Rohat Pasur kod adlı Cihat Ay ile Gri Kategori'de aranma kaydı bulunan Demhat kod adlı Çetin Temel DEMHAT isimli örgüt mensupları oldukları tespit edildi.

Diğer teröristin kimlik tespiti çalışması devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyetimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum."

Etiketler : ali yerlikaya diyarbakır kulp terörist
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