Bakan Yerlikaya: 15 ilde BTÖ'ye yönelik operasyonda 37 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli'de düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Aynı operasyonlar kapsamında Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi." dedi.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ) YÖNELİK "KAHRAMANLAR OPERASYONLARI" KAPSAMINDA İSTANBUL, VAN, ŞANLIURFA, ELAZIĞ, DÜZCE, DİYARBAKIR, BURSA, EDİRNE, KIRKLARELİ, KİLİS, IĞDIR, HATAY, ADANA, KAHRAMANMARAŞ VE DENİZLİ'DE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ BTÖ MENSUBU YAKALANDI❗️



AYNI... pic.twitter.com/6944b0Vz7d — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 4, 2023