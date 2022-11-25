VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSÖ: Türkiye akıl sağlığı ile mücadelede oldukça kararlı
TÜGVA'dan girişimci adayı gençlere tarihi fırsat!
Bakan Yanık'tan terör saldırısında yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğuna doğum günü sürprizi
Borsadan tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekoru
Ankara'da bir evde tarihi eser niteliğinde eşyalar ve uyuşturucu ele geçirildi
Öldürülen hamile Raziye'nin annesi: Kızım bir şeylerden korkuyordu
Pandemide kesilen cezalarının kaldırılması için başvuru gerekmeyecek
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e "yoğun kar" uyarısı
Güney Kore'de Hyundai'nin geliştirdiği şoförsüz otobüsler trafiğe çıktı
Tekirdağ'da fabrikada patlama: 2 işçi yaralandı
Başkan Erdoğan, köprüde intihar etmek isteyen kişiyi ikna etti
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 kişiden 74'ü taburcu edildi
Yunanistan'da insan hakları örgütüne mali soruşturma
Emine Erdoğan, Konya'da hayvan barınağında yaşananları kınadı
Türkiye, yeniden kurulan tedarik zincirinde Avrupalı şirketler için üçüncü en popüler ülke
"Yunus Çocuk" 2 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak
"(Teröristler) Kimin eteğine yapışırsa yapışsın döktükleri kanın hesabını soruyoruz ve soracağız"
"TSK, üstün operasyonel kapasiteye sahip dünyanın sayılı ordularından biridir"
Cuma hutbesinde sokak hayvanlarının "başıboş bırakılmaması" çağrısı yapıldı
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 310'a yükseldi
Eskiyen ATM'lerin yuttuğu paralar şikayetleri artırdı
‘Teşkilat'tan taklit göndermesi
Gelecek endişesi azaldı
Atölye'de çalışıyor
25 Kasım 2022 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 19:00:00

Bakan Yanık'tan terör saldırısında yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğuna doğum günü sürprizi

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğunu doğum gününde yalnız bırakmadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında yaralanan küçük kız, olay sonrası kendisini ziyarete gelen İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerini 25 Kasım'da yapacağı doğum günü kutlamasına davet etti.

Bu daveti öğrenen Bakan Derya Yanık, küçük kıza sürpriz yaparak doğum gününe gitti.

Pasta kesen, doğum gününe katılan çocuklara hediyeler veren Yanık, aile üyeleri ile de sohbet etti.

Küçük kız da Bakan Derya Yanık'ın doğum gününe gelmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Öte yandan, Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taksim'de gerçekleşen patlama sonucu yaralanan yavrumuz Sevde'ye ufak bir doğum günü sürprizi yapalım dedik. Sevde'nin mutluluğuyla daha çok mutlu olduk. Allah çocuklarımızı tüm kötülüklerden korusun." ifadelerini kullandı.

Yanık, paylaşımında küçük çocukla birlikte doğum gününde pasta keserken çekilen fotoğraflara da yer verdi.

Etiketler : Bakanlık Bakan Yanık terör saldırısı
Tatilden Deryalı dönüş

Tatilden Deryalı dönüş
Kubilay'a parfümlü gönderme!

Kubilay'a parfümlü gönderme!
Barış'ın montu üzerinde

Barış'ın montu üzerinde
Bir Temel komedisi

Bir Temel komedisi
4 dilde konser

4 dilde konser
'Kuş Uçuşu'na erteleme

'Kuş Uçuşu'na erteleme
AVM'de aile saadeti

AVM'de aile saadeti
Klibinin yönetmenliğini yapacak

Klibinin yönetmenliğini yapacak
Amerika'da ödüllendi

Amerika'da ödüllendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX