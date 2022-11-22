VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yusufeli Barajı üretime başlıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakan Yanık'tan 'sosyal yardım' açıklaması: 9 milyar 732 milyon lira destek verdik
Tatilden Deryalı dönüş
Başkan Erdoğan'dan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali paylaşımı
İkna çalışmaları sonucu 3 terör örgütü daha teslim oldu
Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim
Amerika'da ödüllendi
Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme... İddianame kabul edildi
Barış'ın montu üzerinde
Endonezya'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 252'ye yükseldi
Havalı sahne
Çiçekli ziyaret
Kovid engeli
İngiltere'den İstanbul'a
Memleketinde yeni klip
Erşan Kuneri'ye bağımlılık davası
Tunceli'de 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde yapılacak konutların kuraları çekildi
Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tokayev'in kazandığı kesinleşti
Çin'in Hınan eyaletinde kimya fabrikasında çıkan yangında 36 kişi öldü
Yusufeli Barajı ve HES'i bugün açılıyor
Karkamış'taki terör saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, son yolculuğuna uğurla...
PKK'nın talimat notunu pantolonun logosuyla gizleyip cezaevine sokmaya çalışmışlar
Terörle mücadelede PKK, DEAŞ, FETÖ ve sol örgütlere ağır darbe
Kazakistan'da Suriye konulu 19. Astana görüşmeleri başladı
22 Kasım 2022 Salı 14:32:00 - Güncelleme:22 Kasım 2022 Salı 14:32:00

Bakan Yanık'tan 'sosyal yardım' açıklaması: 9 milyar 732 milyon lira destek verdik

Kaynak: AA

ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ekim ayında toplam 9 milyar 732 milyon lira destek verdiklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, ekim ayı içerisinde Türkiye Aile Destek Programı başta olmak üzere engelli ve yaşlı aylığı, elektrik desteği, genel sağlık sigortası prim ödemeleri ve anaokulu yardımı gibi birçok alanda ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Sosyal yardımları tamamen hak temelli gerçekleştirdiklerini ifade eden Yanık, "Ekim ayı içerisinde bu desteklerimizin yanı sıra diğer nakdi yardımlarımızı eklediğimizde sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimize toplam 9 milyar 732 milyon lira destek verdik." dedi.

Yanık, tüm toplumu hedefleyen sosyal yardımlara ve sosyal hizmetlere ilişkin yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Yanık, "Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ile ekim ayı içerisinde 1 milyar liralık desteği vatandaşlarımıza sunduk." ifadelerini kullandı.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomik destekten sosyal hayata kadar her alanda yanında olduklarını kaydeden Yanık, "Ekim ayında toplam 2,1 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerine ulaştırdık." bilgisini paylaştı.

Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağladıklarını, bu kapsamda ekim ayı içerisinde 1,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını kaydetti.

SED İLE AİLELERE 350 MİLYON LİRA DESTEK

Ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini aktaran Yanık, "Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu doğrultuda ailelerimize toplam 350 milyon lira destekte bulunduk." açıklamasını yaptı.

Tüm il ve ilçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV), sosyal yardım faaliyetlerini hızlı ve etkin bir şekilde yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktardıklarını bildiren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Ekim ayı içerisinde vakıflarımıza 231,6 milyon lira periyodik payımızı aktardık. Buna ek olarak kış öncesindeki ihtiyaçların karşılanabilmesi için ayrıca 450 milyon lira ek pay aktardık. Böylece ekim ayı içerisinde SYDV'lerimize toplam 681,6 milyon lirayı aktarmış olduk."

ANAOKULU DESTEĞİNDE İLK ÖDEMELER YAPILDI

Bakan Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde anaokulu ve anasınıfına devam edecek olan çocukların desteklenmesine ilişkin Anaokulu Desteği'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz. Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 3-5 yaş aralığında çocuğu bulunup, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı anaokuluna/anasınıfına kaydettirmesi halinde her bir çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak biz karşılıyoruz. Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 32,7 milyon lirayı MEB'e aktardık." değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, Vefa Projesi ile yaşlı, engelli, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını da hatırlatarak, ekim ayı içerisinde 12,3 milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte bulunduklarını ifade eden Yanık, "Vatandaşlarımızın SGK'ya ödemesi gereken 3,2 milyar liralık tutarı Bakanlık olarak biz üstlendik." bilgisini paylaştı.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ VERİLDİ

Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi hanelere Elektrik Tüketim Desteği verdiklerini anımsatan Yanık, ekim ayına ilişkin toplam 290,2 milyon lira tutarında destek sağladıklarını belirtti.

Bakan Yanık, ekim ayı içerisinde gerçekleşen diğer yardımlara ilişkin, şu bilgileri verdi:

"Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımına destek sağladık. Barınma Yardımı kapsamında 11,9 milyon lira destek verdik. Doğum Yardımı kapsamında vatandaşlarımıza 30,3 milyon lira nakdi yardım yaptık. Ayrıca eşi vefat eden kadınlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanabilmesi için de 146, 4 milyon lira destek sunduk."

Zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirten Yanık, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 36,7 milyon lira yatırdıklarına işaret etti.

Anne babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Yanık, bu kapsamda 40,7 milyon lirayı hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Etiketler : derya yanık sosyal yardım ihtiyaç sahibi
Burak Sergen, Kuş Uçuşu'na konuk oldu

Burak Sergen, Kuş Uçuşu'na konuk oldu
Üç kardeşin komik hikayesi

Üç kardeşin komik hikayesi
Ünlü isimden şiddet açıklaması

Ünlü isimden şiddet açıklaması
Alişan ve Buse Varol evliliklerinde 5. yılı geride bıraktı... "Güçlenerek çıktık"

Alişan ve Buse Varol evliliklerinde 5. yılı geride bıraktı... "Güçlenerek çıktık"
3500 kişilik koro

3500 kişilik koro
Survivor teklifi

Survivor teklifi
Evlilik ve kızları sakinleştirdi

Evlilik ve kızları sakinleştirdi
Özge Ulusoy: Mankenliği bırakmaya niyetim yok

Özge Ulusoy: Mankenliği bırakmaya niyetim yok
Survivor ile adını duyuran Nagihan Karadere: Rol yapmak beni zorladı

Survivor ile adını duyuran Nagihan Karadere: Rol yapmak beni zorladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX