Bakan Yanık'tan Gaziantep'te 5 yaşındaki çocuğa şiddetle ilgili açıklama
Kaynak: DHA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep'te zihinsel engelli annesinin şiddet uyguladığı 5 yaşındaki kız çocuğunun tedavisinin takip edildiğini, ailenin 3 çocuğunun devlet korumasına alındığını açıkladı.
Bakan Derya Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı" dedi.
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