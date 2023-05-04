Aile e Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir otelde düzenlenen Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısından önce yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelenen toplantıyı bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

Deprem felaketinin bir kez daha toplumsal dayanışma ve kurumlar arası işbirliğinin hayati bir öneme sahip olduğunu gösterdiğini belirten Yanık, engellilerin tüm insan hak ve özgürlüklerinden diğer bireylerle birlikte ve herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan yararlanabilmelerinde güçlü koordinasyon ve etkili işbirliğinin öneminin farkında olduklarını vurguladı.

"EYLEM PLANIMIZDA 31 HEDEFE ULAŞMAK ÜZERE 316 FAALİYETİMİZ VAR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'ni, 2022'de de Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nı ilan ettiklerini anımsatan Yanık, "Eylem planımızda, içermeci ve erişilebilir toplum, hakların korunması ve adalet, sağlık ve iyilik hali, kapsayıcı eğitim, ekonomik güvence, bağımsız yaşam, afet ve insani bakımdan acil durumlar, uygulama ve izleme başlıklarından müteşekkil 8 politika alanında ortaya koyulan 31 hedefe ulaşmak üzere 316 faaliyetimiz bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin engel durumlarının çeşitliliğine ve düzeyine bağlı olarak farklılaşan ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını ifade eden Yanık, şöyle devam etti:

"2023-2025 yılları arasında gerçekleştirmeyi planladığımız bu faaliyetleri hayata geçirirken tüm politika, program ve hizmetlerimizden engelli bireylerin diğer bireylerle eşit şekilde yararlanabilmesi için bu politika, program ve hizmetlerin tasarım, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerinde engellilik konusunu hak temelli bir yaklaşımla gözetmemiz, politikaların etkinlik ve verimliliğini engelli vatandaşlar açısından ortaya koyan değerlendirmeler yapmamız, bunlar için gerekli olan bütçeyi ayırmamız ve engellilik açısından ayrıştırılmış verileri sağlamamız, yani engelliliği bir anlamda ana akımlaştırmamız ilk yöntemimiz olmalıdır."

"9 ÇALIŞMA GRUBUYLA EYLEM PLANINDAKİ FAALİYETLERİ İZLEYECEĞİZ"



Hem engelli alanının geneli hem de eylem planındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için işbirliğini güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizen Yanık, "Bu çerçevede engelli hakları izleme ve değerlendirme ana çalışma grubu dahil toplam 9 çalışma grubu ile eylem planında yer alan faaliyetlerin gerçekleşme düzeylerini ayrıca izleyeceğiz. Bu izlemeyi sistematik bir şekilde gerçekleştirebilmek için web tabanlı bir izleme modülü oluşturduk. Hepimiz sorumluluklarımızda olan faaliyetlerin gerçekleşmelerine dair bilgi ve verileri bu modüle işleyeceğiz." diye konuştu.

Modül aracılığıyla toplanan bilgi ve verilerle çalışma grupları tarafından 6 ayda bir her bir politika alanında izleme ve değerlendirme raporunun hazırlanacağını bildiren Yanık, "Tüm politika alanlarını içeren ana rapor, Bakanlığımız koordinasyonunda tamamlanarak yayınlanacaktır. Bugünden itibaren bu web tabanlı modülü veri girişine açıyoruz." açıklamasını yaptı.

Engelli vatandaşlara yönelik sosyal politikaları yardım değil, hak eksenli bir anlayışla şekillendirdiklerini dile getiren Yanık, "Türkiye ekonomide, siyasette, altyapı yatırımlarında, dış politikada nasıl büyük atılımlar yapmışsa, engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda da adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. 20 yılımıza damgasını vuran reformcu ruh en somut şekliyle engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlemelerde kendini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.